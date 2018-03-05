Giresunspor'da hedef seri galibiyetler
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, Grandmedical Manisaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını kazanıp milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi.
Özkul, yaptığı açıklamada, 7 hafta sonra gelen galibiyetin ardından yarın deplasmanda oynayacakları Grandmedical Manisaspor maçını da kazanmak istediklerini ifade etti.
Üst üste galibiyetler almak istediklerini belirten Özkul, şöyle devam etti:
"Önümüzdeki Grandmedical Manisaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını kazanıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz. Bu arayı da fırsata çevirmeliyiz. Önümüzdeki maçları kazanıp ligde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligin puan tablosu belli, henüz her şey bitmiş değil."
Özkul, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasının kolay geçmeyeceğine işaret ederek, "Sakatlıklarımız var, cezalı futbolcularımız var, buna rağmen Manisa'dan iyi bir sonuç alıp çıkışa geçmek istiyoruz. Elimizdeki kadroyla en iyi neticeyi almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Yeşil-beyazlı takımda kart cezalıları Korkishko, Fatih Atik ile sakatlıkları bulanan Aykut Demir, Jones ve Mert Örnek, Grandmedical Manisaspor maçında forma giyemeyecek.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:29
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Q7'nin kozu tahrik
Toplam 9
Yorum
^^FENERBAHÇE1907^^ boşuna çırpınma en az 5 maç ceza gelecek. oh ne güzel dünya kendi taraftarın önünde artistik yap, sonra tahrik var de yok öyle.. !
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Deniz Selin tarihe geçti
Toplam 3
Yorum
elevli kızımızla gurur duyuyorum başarılarının devamını diliyorum tebrikler
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System error!
Toplam 18
Yorum
taner bu takımda aykut hoca topal,volkan.,tüm defans oyuncularının yeri yok.canım feneri rezil kepaze ettiler.yönetimde suçlu.
Giresunspor'da hedef seri galibiyetler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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