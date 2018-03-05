Giresunspor'da hedef seri galibiyetler – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Giresunspor'da hedef seri galibiyetler

    Giresunspor'da hedef seri galibiyetler

    1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı , Grandmedical Manisaspor ve karşılaşmalarını kazanıp milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi.

    Özkul, yaptığı açıklamada, 7 hafta sonra gelen galibiyetin ardından yarın deplasmanda oynayacakları Grandmedical Manisaspor maçını da kazanmak istediklerini ifade etti.

    Üst üste galibiyetler almak istediklerini belirten Özkul, şöyle devam etti:

    "Önümüzdeki Grandmedical Manisaspor ve karşılaşmalarını kazanıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz. Bu arayı da fırsata çevirmeliyiz. Önümüzdeki maçları kazanıp ligde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligin puan tablosu belli, henüz her şey bitmiş değil."

    Özkul, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasının kolay geçmeyeceğine işaret ederek, "Sakatlıklarımız var, cezalı futbolcularımız var, buna rağmen Manisa'dan iyi bir sonuç alıp çıkışa geçmek istiyoruz. Elimizdeki kadroyla en iyi neticeyi almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Yeşil-beyazlı takımda kart cezalıları Korkishko, Fatih Atik ile sakatlıkları bulanan Aykut Demir, Jones ve Mert Örnek, Grandmedical Manisaspor maçında forma giyemeyecek.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:29
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