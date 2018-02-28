Durmuş’tan iş başı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Durmuş’tan iş başı

    Durmuş’tan iş başı
    SAMSUNSPOR'da Engin İpekoğlu'dan boşalan göreve gelen Besim Durmuş, dün takımla birlikte idmana çıktı. Kırmızı-beyazlı ekipte, sezonun 7. haftasında istifa eden Alpay Özalan'ın yerine geçen Besim Durmuş, 2 hafta sonra görevi Engin İpekoğlu'na teslim etmişti. Durmuş, Cumartesi günü sahalarında oynayacakları maçından 3 puan almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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