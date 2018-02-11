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    11 Şubat 2018, Pazar
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    lider 'u devirdi

    İstanbulspor lider Ümraniyespor'u devirdi

    1. Lig'in 21. haftasında , konuk ettiği 'u 2-1 yendi.

    Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

    Hakemler: Ali Şansalan, Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

    İstanbulspor: Okan Koçuk, Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, , Onur Ergün, , , Cajic (Dk. 84 Eslem Öztürk), (Dk. 79 Yusuf Serdar Çoban), İbrahim Yılmaz (Dk. 86 Kolic)

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, , Appindangoye, Mücahit Albayrak, (Dk. 69 Timur Temeltaş), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Bahadır Taşdelen (Dk. 62 Serdar Özbayraktar), Emircan Altıntaş (Dk. 79 Samet Asatekin), Rangelov

    Goller: Dk. 47 Halil Çolak, Dk. 54 Onur Kolay (), Dk. 90+1 Merthan Açıl ()

    Sarı kartlar: Dk. 22 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 33 Appindangoye, Dk. 65 Bulut Kaya (Ümraniyespor)

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:42
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