İstanbulspor lider Ümraniyespor'u devirdi
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
İstanbulspor: Okan Koçuk, Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Onur Kolay, Ali Dere, Cajic (Dk. 84 Eslem Öztürk), Halil Çolak (Dk. 79 Yusuf Serdar Çoban), İbrahim Yılmaz (Dk. 86 Kolic)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mücahit Albayrak, Bulut Kaya (Dk. 69 Timur Temeltaş), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Bahadır Taşdelen (Dk. 62 Serdar Özbayraktar), Emircan Altıntaş (Dk. 79 Samet Asatekin), Rangelov
Goller: Dk. 47 Halil Çolak, Dk. 54 Onur Kolay (İstanbulspor), Dk. 90+1 Merthan Açıl (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 33 Appindangoye, Dk. 65 Bulut Kaya (Ümraniyespor)
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:42
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Fırtına, Burak Yılmaz'ı arıyor
Toplam 3
Yorum
ts Rıza hoca küçük takımların hocası.Şampiyonluğa oynayamaz.Kümede kalma mücadelesini beraberlik alarak başarabilen bir hoca.Trabzona yakışmıyo
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Milli Takıma seçilirse kalması zor!
Toplam 1
Yorum
galah Türkiye,yi sec sende
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Uyarılara kulak asmadı
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Omuz sakatlığı ayağa benzemez, beklenen önce kahramanlıkları sökmez omuz bölgesinde, riske girerse futbol hayatı bile bitebilir
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