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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Vural Giresun'a

    Vural Giresun'a

    Giresunspor, Metin Diyadin’in yerine ’la prensipte anlaştı. Bugün İstanbul’da buluşacak taraflar son noktayı koymaya hazırlanıyor

    Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Giresunspor'da İstanbulspor yenilgisi sonrasında istifa eden Teknik Direktör Metin Diyadin'in yerine Yılmaz Vural ismi ağırlık kazandı. Prensipte anlaşılan 65 yaşındaki tecrübeli teknik adamla bugün son bir kez daha görüşecek olan yeşil-beyazlı kurmaylar, maddi olarak anlaşılması durumunda Vural'la son noktayı koyacak. Geçen sezon Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan , imzayı atması durumunda 27. takımı yeşil-beyazlılar olacak.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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