Elazığspor’un 5 Milyon TL’ye ihtiyacı var
Elazığspor Kulübü resmi web sitesinden bir açıklamaya yayınlayarak takımın hedeften kopmaması adına yaklaşık 5 Milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.
Elazığspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Sedat Karataş ve Yönetim Kurulumuz mevcut futbolcularımızın alacakları, FIFA'da bulunan futbolcu dosyalarıyla ilgili geciken taksitler ve TFF nezdinde bulunan transfere engel borcu ortadan kaldırabilmek için kaynak arayışlarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz ile bugün bir görüşme gerçekleştiren yönetim kurulumuz, Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'dan da randevu talep etmiştir. Sezonun ikinci yarısına sorunsuz bir başlangıç yapmak ve takımımızın hedefinden kopmaması adına yaklaşık 5 Milyon TL'lik maddi kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Yönetim Kurulumuzun bu maddi krizi ortadan kaldırabilmek adına yoğun bir mücadele içinde olduğunu, son gün ve son dakikaya kadar bu mücadelesini sürdüreceğini belirtmek isteriz"denildi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:32
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Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 9
Yorum
enes Salih,Recep Niyaz,Beykan .Mesele taraftarın sabır göstermesidir. 2 sene şampiyon olma gençleri kazan Ajax gibi ŞLG kazan.
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Meyvelerini toplayacağız
Toplam 6
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yavuz oynattıgın futbolu amatör takımlarda oynamıyor yan top geri pas geç bunları hiç zevk vermiyor oynanan futbol başkanda sende gidin artık gidi
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Sarri'nin Tolgay aşkı bitmiyor!
Toplam 4
Yorum
net 5 milyonda ne bjk napoliden orta saha oyuncusu istese 15 milyon isterler
Elazığspor’un 5 Milyon TL’ye ihtiyacı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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