CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’un 5 Milyon TL’ye ihtiyacı var

    <a href="/index/elazigspor?id=15d68c0d-7326-4a2f-8b39-c00143ddd65f" class="" rel="tag">Elazığspor</a>’un 5 Milyon TL’ye ihtiyacı var

    Kulübü resmi web sitesinden bir açıklamaya yayınlayarak takımın hedeften kopmaması adına yaklaşık 5 Milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , mevcut futbolcuların alacakları, FIFA dosyalarıyla ilgili geciken taksitler ve TFF nezdinde bulunan transfere engel borcu ortadan kaldırabilmek için kaynak arayışlarında bulunuyor. Elazığ Belediye Başkanı ile konuya ilişkin olarak bir görüşme gerçekleştiren yönetimi, Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan da randevu talebinde bulundu.

    Elazığspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz mevcut futbolcularımızın alacakları, FIFA'da bulunan futbolcu dosyalarıyla ilgili geciken taksitler ve TFF nezdinde bulunan transfere engel borcu ortadan kaldırabilmek için kaynak arayışlarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Belediye Başkanımız ile bugün bir görüşme gerçekleştiren yönetim kurulumuz, Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'dan da randevu talep etmiştir. Sezonun ikinci yarısına sorunsuz bir başlangıç yapmak ve takımımızın hedefinden kopmaması adına yaklaşık 5 Milyon TL'lik maddi kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Yönetim Kurulumuzun bu maddi krizi ortadan kaldırabilmek adına yoğun bir mücadele içinde olduğunu, son gün ve son dakikaya kadar bu mücadelesini sürdüreceğini belirtmek isteriz"denildi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’un 5 Milyon TL’ye ihtiyacı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN