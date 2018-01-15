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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    "Kweuke için resmi teklif yok"

    "Kweuke için resmi teklif yok"

    Rizespor’un yıldız futbolcusu ’ye transfer için resmi bir teklifin gelmediği açıklandı. Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, takımda geleceği merak edilen ’ye şu ana kadar resmi bir teklifin gelmediğini söyledi.

    Bakır, "Golcü oyuncumuz Antalya kampına katıldı. Çalışmalarına salonda başladı. Bugünden itibaren Rize'de takımla beraber çalışmalarına devam edecek. Ancak 6 hafta daha sahalardan uzak kalacak. Teknik ve sağlık ekibi gözetiminde çalışmalarını sürdürerek kısa sürede aramıza dönmesini arzu ediyoruz. Takımın ona ihtiyacı var. Bu takımın kaptanı ağabeyidir. Oyuncumuzla ilgilenen bazı kulüplerin olduğu bilgisi de bize geliyor. Mart ayında başlayacak olan Çin liginden takımların oyuncumuzu transfer etmek istedikleri yönünde kulağımıza bazı söylemler geldi. Ancak transferle ilgili kulübümüze gelen henüz resmi bir teklif yok" dedi.

    "EDOMWONYİ'Yİ TAKIMDA DÜŞÜNMÜYORUZ"
    Futbolcuları , ve hakkında da açıklamalar yapan Bakır şöyle dedi: "'in sakatlığı henüz tam olarak geçmedi. Kampa katılmasına rağmen hafif antrenmanlar yaptı. Tam olarak hazırlanması yaklaşık bir ayı bulacak. İsmail'i isteyen bir kulüp olması halinde kiralayabiliriz, şu an bizim oyuncumuz ve takımla birlikte çalışıyor. , kampı verimli geçiren oyunculardan biri. Bu dönemde iyi çalıştı, istekli ve gayretli ancak tam olarak onunda hazır olması için yaklaşık bir aylık bir süre lazım. ise takım aramasını söyledik, bizde bu konuda ona yardımcı oluyoruz. İkinci yarıda Edomwonyi'yi takımda düşünmüyoruz."

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:42
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