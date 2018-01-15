Altınordu, Berkay'ı bekliyor
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun Grandmedical Manisaspor'da forma giyen eski oyuncusu Berkay Samancı ile ilgilendiği öğrenildi.
Manisaspor'da yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen tecrübeli ön liberonun da İzmir ekibine dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Altınordu, Berkay'ın siyah-beyazlılarla sözleşmesini feshetmesi halinde eski oyuncusunu transfer edecek. Manisaspor ile idmanlara çıkmayan Berkay, sezonun ilk yarısında ligde 15 karşılaşmada görev aldı.
Kariyerinde 2014-15 ve 2015-16 sezonunda Altınordu forması giyen deneyimli futbolcu, TFF 1'inci Lig'de toplam 181 maçta 2 gole imza attı.Genç oyuncuları Berk, Yusuf Yalçın ve Seydi'yi kiralık gönderen, şimdiye kadar sadece Samsunspor'dan stoper Hasan'la el sıkışan Altınordu, savunmaya ve orta sahaya birer takviye daha yapacak.
Öte yandan pazar günü evinde oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarına Selçuk-Efes Tesisleri'nde yeniden başlayan İzmir temsilcisinde Alican'ın tedavisi sürüyor.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:31
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Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 9
Yorum
enes Salih,Recep Niyaz,Beykan .Mesele taraftarın sabır göstermesidir. 2 sene şampiyon olma gençleri kazan Ajax gibi ŞLG kazan.
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Meyvelerini toplayacağız
Toplam 6
Yorum
yavuz oynattıgın futbolu amatör takımlarda oynamıyor yan top geri pas geç bunları hiç zevk vermiyor oynanan futbol başkanda sende gidin artık gidi
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Sarri'nin Tolgay aşkı bitmiyor!
Toplam 4
Yorum
net 5 milyonda ne bjk napoliden orta saha oyuncusu istese 15 milyon isterler
Altınordu, Berkay'ı bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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