;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Denizli, İsmail ile el sıkıştı

    Denizli, İsmail ile el sıkıştı
    TFF 1. Lig takımı Denizlispor, gözünü İsmail Haktan'a çevirdi. Grandmedical Manisaspor'da yaşanan ekonomik kriz yüzünden siyahbeyazlı kulüpten ayrılma noktasına gelen deneyimli kanat oyuncusunun, Denizlispor'la görüşme halinde olduğu ve tarafların prensipte anlaşma sağladığı bildirildi. Geçen sezonun ilk yarısında Denizlispor forması giyen 26 yaşındaki İsmail, devre arasında Manisaspor'a gitmişti.

    William Owusu bitmek üzere
    Golcü arayışlarını 'da sürdüren Denizlispor'un Royal Antwerp takımında forma giyen William Owusu transferini de bitirmek için ısrarcı olduğu vurgulandı. Transfere sıcak bakan ve Kulübüyle bonservis sorununu çözmeye çalışan Ganalı forvet oyuncusunun durumu hafta içinde netlik kazanacak.

    Buca beklemede
    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı 'da alacakları için kulübe TFF aracılığı ile ihtarname gönderen sol bek Emre, sağ bek Sancar ve golcü Burak'la anlaşma sağlanamadı. Serbest kalma hakkına sahip olan 3 futbolcuyla bugün Başkan Ahmet Doğan'ın bir araya geleceği belirtildi. Doğan, "Futbolcularla anlaşacağımıza inanıyorum" dedi.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli, İsmail ile el sıkıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN