Denizli, İsmail ile el sıkıştı
TFF 1. Lig takımı Denizlispor, gözünü İsmail Haktan'a çevirdi. Grandmedical Manisaspor'da yaşanan ekonomik kriz yüzünden siyahbeyazlı kulüpten ayrılma noktasına gelen deneyimli kanat oyuncusunun, Denizlispor'la görüşme halinde olduğu ve tarafların prensipte anlaşma sağladığı bildirildi. Geçen sezonun ilk yarısında Denizlispor forması giyen 26 yaşındaki İsmail, devre arasında Manisaspor'a gitmişti.
William Owusu bitmek üzere
Golcü arayışlarını Belçika'da sürdüren Denizlispor'un Royal Antwerp takımında forma giyen William Owusu transferini de bitirmek için ısrarcı olduğu vurgulandı. Transfere sıcak bakan ve Kulübüyle bonservis sorununu çözmeye çalışan Ganalı forvet oyuncusunun durumu hafta içinde netlik kazanacak.
Buca beklemede
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Bucaspor'da alacakları için kulübe TFF aracılığı ile ihtarname gönderen sol bek Emre, sağ bek Sancar ve golcü Burak'la anlaşma sağlanamadı. Serbest kalma hakkına sahip olan 3 futbolcuyla bugün Başkan Ahmet Doğan'ın bir araya geleceği belirtildi. Doğan, "Futbolcularla anlaşacağımıza inanıyorum" dedi.
William Owusu bitmek üzere
Golcü arayışlarını Belçika'da sürdüren Denizlispor'un Royal Antwerp takımında forma giyen William Owusu transferini de bitirmek için ısrarcı olduğu vurgulandı. Transfere sıcak bakan ve Kulübüyle bonservis sorununu çözmeye çalışan Ganalı forvet oyuncusunun durumu hafta içinde netlik kazanacak.
Buca beklemede
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Bucaspor'da alacakları için kulübe TFF aracılığı ile ihtarname gönderen sol bek Emre, sağ bek Sancar ve golcü Burak'la anlaşma sağlanamadı. Serbest kalma hakkına sahip olan 3 futbolcuyla bugün Başkan Ahmet Doğan'ın bir araya geleceği belirtildi. Doğan, "Futbolcularla anlaşacağımıza inanıyorum" dedi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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