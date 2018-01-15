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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    İstifa eden ’ye dön çağrısı

    İstifa eden Fatih Tekke’ye dön çağrısı
    Manisaspor'da yaşanan ekonomik kriz yüzünden istifa eden teknik direktör 'nin hafta içinde başkan Abdullah Mergen ile bir araya geleceği öğrenildi. Eşyalarını toplayıp Manisa'dan ayrılan Tekke'yi arayan Mergen'in, teknik adamı bu kararından vazgeçirmek istediği bildirildi.

    HEDEFi AVRUPA
    1. Lig takımı Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın hedefi Avrupa. Genç futbolcu "Beklenti çok fazla ve kredi çok az. Bir maç iyi oynadığında her karşılaşmada bunu sürdürmem bekleniyor. Ufak bir performans düşüklüğünde ise bu durumu saha dışına bağlıyorlar. 21 yaşında olmama rağmen 76 Süper Lig karşılaşmasına çıktım. Yaşıma göre tecrübeliyim. Kendime çok inanıyorum. Elbet bir gün hedeflerime ulaşacağım. Avrupa'da oynayacağım ve üst düzey takımlarda forma giyeceğim. Ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil edeceğim. Bundan hiç şüphem yok" diye konuştu.

    Sercan Bergama'da
    TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, Ergene Velimeşespor'dan orta saha oyuncusu Sercan Karagöz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola başladığı Altay'da profesyonel olan 24 yaşındaki oyuncu Niğde Belediyespor, İstanbul Güngörenspor ve Silivrispor'da forma giymişti. Sercan, ilk yarıda ligde 5, kupada 3 maçta görev aldı.

    Transfere kapalılar
    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk adaylarından Altay, transfer yasağını kaldırma konusunda başlattığı girişimlerden sonuç alamadı. Sportif Direktör Özden Töraydın, eski alacaklı futbolcuların hepsine ödemelerin bir kısmını şimdi, kalanını ise sezon sonunda yapmak üzere teklifte bulunduğu dile getirerek, "Transferi illa açma derdimiz yok. Büyük ihtimalle yasağı kaldırmayacağız" dedi.

    K.Yaka'ya yerli malı
    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Karşıyaka, ikinci yarıda kulübün lisanslı ürün mağazası KSK Store'un ürettiği formalarla mücadele edecek. Sezon başında formalar için İtalyan markası Legea'nın Türkiye Distribütörü Baştürk Spor'la anlaşan yeşil- kırmızılılar, firmanın sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi gerekçesiyle anlaşmayı tek taraflı feshetti. Yeni sponsor arayışı sürüyor.

    Giresun kupada tur istiyor
    son 16 turu rövanş maçında, 17 Ocak Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak iddialı. Akın Çorap Giresunspor asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Medipol Başakşehir karşısında iyi sonuçla sahadan ayrılarak, çeyrek finale yükselmeyi hedefledik. buna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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