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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Şampiyonluk için geldim

    Şampiyonluk için geldim
    'un Belenenses takımından kiraladığı Ronei Gleison, "Adanaspor'dan hiçbir zaman kopmadım. Şampiyonluk yaşamak için geldim" dedi. Adanaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu belirten Ronie, "Seri galibiyetlerle üst sıralara çıkarız. Arkadaşlarımın ve taraftarın desteği ile Süper Lig'e takımı taşırız. Tek dileğim sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak" açıklamasını yaptı.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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