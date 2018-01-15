Gege Adana Demir’de
Mavi-lacivertlilerin prensipte anlaştığı Botafogo’nun orta saha oyuncususu Gege hafta içinde imza için Adana’ya gelecek. Sambacı geçen sezon ABC FC’de 43 maçta 4 gol attı
Transferde atağa kalkan Adana Demirspor'da orta saha oyuncusu Gege Marques ile anlaşıldığı ve Brezilyalı oyuncunun hafta içinde Adana'ya gelip imza atacağı iddia edildi. Daha önce kadrosuna Aydın Yılmaz ve Kubilay Sönmez'i alan mavi şimşekler, Botafogo takımının orta saha oyuncusu Gege Marques için yaptığı girişimlerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Brezilya Serie B takımlarından ABC FC'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı oyuncu Gege Marques, 43 karşılaşmada forma giydi. 37 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı oyuncu 4 kez de rakip fileleri havalandırdı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Gege Marques aynı zamanda sol kanat pozisyonunda da oynuyor.
DEĞERİ 300 bin euro
23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun değeri 300 bin euro olarak gösteriliyor. Mavi lacivertlilerin prensipte anlaştığı hafta içinde Adana'ya getireceği Gege Marques için sağlık taraması sonrası tesislerde imza töreni düzenleyeceği söyleniyor.
DEĞERİ 300 bin euro
23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun değeri 300 bin euro olarak gösteriliyor. Mavi lacivertlilerin prensipte anlaştığı hafta içinde Adana'ya getireceği Gege Marques için sağlık taraması sonrası tesislerde imza töreni düzenleyeceği söyleniyor.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:10
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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