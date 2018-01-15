Tekke'den Manisaspor'a şart
TFF 1'inci Lig'de yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden oyuncuları Dimov, Atiemwen, Berkay, Metin, Zahit ve Emrullah'ı kaybeden Grandmedical Manisaspor'da istifa eden teknik direktör Fatih Tekke, Başkan Abdullah Mergen'le bir araya geldi.
Mergen'in yeniden takıma döndürmek için ikna etmeye çalıştığı Tekke, futbolcuların tekrar takıma dahil olması halinde görevini sürdürebileceğini söyledi.
Başkan Mergen yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz kaynak bulup takımdan ayrılan oyuncuları tekrar buraya kazandırmak. Fatih Tekke de kadrosunun dağılması nedeniyle istifa etti. Bir an önce toparlanmaya çalışacağız. Futbolcularımızı geri getirdiğimiz zaman Fatih Tekke görevine devam edecek" diye konuştu.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:47
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Parayı tercih etti
Toplam 7
Yorum
Gslı He yavrum he burda ol sana daha yazacaklarım olacak ilerleyen zamanlarda..
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Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 9
Yorum
enes Salih,Recep Niyaz,Beykan .Mesele taraftarın sabır göstermesidir. 2 sene şampiyon olma gençleri kazan Ajax gibi ŞLG kazan.
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Meyvelerini toplayacağız
Toplam 6
Yorum
yavuz oynattıgın futbolu amatör takımlarda oynamıyor yan top geri pas geç bunları hiç zevk vermiyor oynanan futbol başkanda sende gidin artık gidi
Tekke'den Manisaspor'a şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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