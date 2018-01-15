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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Tekke'den Manisaspor'a şart

    Tekke'den Manisaspor'a şart

    1'inci Lig'de yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden oyuncuları Dimov, Atiemwen, Berkay, Metin, Zahit ve Emrullah'ı kaybeden Grandmedical Manisaspor'da istifa eden teknik direktör , Başkan Abdullah Mergen'le bir araya geldi.

    Mergen'in yeniden takıma döndürmek için ikna etmeye çalıştığı Tekke, futbolcuların tekrar takıma dahil olması halinde görevini sürdürebileceğini söyledi.
    Başkan Mergen yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz kaynak bulup takımdan ayrılan oyuncuları tekrar buraya kazandırmak. de kadrosunun dağılması nedeniyle istifa etti. Bir an önce toparlanmaya çalışacağız. Futbolcularımızı geri getirdiğimiz zaman görevine devam edecek" diye konuştu.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:47
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