Balkes’te Giray Bulak dönemi
TFF.1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta Can Cangök’ten boşalan Teknik Direktörlük görevine Giray Bulak getirildi.
Teknik Direktörlüğe getirilen Bulak, "Başkanımızın bana teklifi olduğunda çok memnun oldum. Çünkü bildiğim bir yöre, takım. Süper ligden bildiğimiz ve bu sezon ilk maçımızı yaptığımız ve analizini yaptığım bir takım. Dolayısıyla hem oyuncuları, hem şehri, hem takımı tanıyordum. Başkan dan teklif alınca hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü ben insanları ve kulüpleri yoran bir insan değilim. Balıkesirspor kamp süresince iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Kulüplerin sorunlarını bilen biriyim. Antrenörlük yaşım büyük, futbolculuk yaşım küçüktür. Bu bakımdan daha çok sahanın kenarında görev yaptım. İnşallah bugünden sonra Balıkesirspor için yaşayacağım ve harcayacağım. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte, başkanımız ve yönetim kurulu, futbolcularımız, taraftarlarımızla süper lig yolunda başarılı olmak için çalışacağız. Süper lig başlangıcını burdan başlayacağız. Hedefimiz 1.lik olur, 2.lik olur, play off olur. Bu günden sonra bütün hedefimiz bunu yakalamak üzerine olacak. Ayrıca Can Cangök hocama da teşekkür ediyorum. Antalya kampına gelerek bizimle birlikte oldu. Basın mensupları ile iletişim halinde olacağız. Her hafta Salı günleri basın toplantısı ile bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.
Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'ın yardımcılıklarını Zafer Hızarcı, Hasan Tekin, Mustafa Pir, Cem Sina ve Mesut Dilsöz yapacak.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:38
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Fenerbahçe ilk transferini yaptı!
Toplam 1
Yorum
Taraftar 20 yasina gelmis u21 tranfer ediyosun babanizin ciftligi gibi bu ne ya 25 te a takima cikar 32 de parlar 20 milyona satariz sonra
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Herkes bunu konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
atogen Negredo Cenk'in gitmesiyle stresi üzerinden attı ve ligin ikinci yarısında bir patlama yapabilir.
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Bir kanat oyuncusu
Toplam 5
Yorum
aslan gaitana hiç gerek yok.onun gibi aatıf,valbuena,dirar,elmas var .transfer yapılacaksa gurbetçi yada yerli oyuncu ile yapılmalı kiralıkta olur
Balkes’te Giray Bulak dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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