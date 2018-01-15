Giresunspor'da Dale ayrılmak istiyor

Bozbağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dale ile ilgili sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Ligde ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala Dale'nin Giresunspor'da oynamak istemediğini kendisine ilettiğini aktaran Bozbağ, bu olayın kendilerini derinden üzdüğünü ve sinirlendirdiğini vurgulayarak, "Çünkü 'Giresun'a gelmek istemiyorum.' ciddi bir laf. Ailevi sebeplerini öne sürdü, görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Görev süreleri boyunca Giresunspor'un menfaatlerini önde tutmaya çalıştıklarını dile getiren Bozbağ, "Hiçbir zaman bu şehri hiç kimsenin farklı yönlerden aşağı indirmesine izin vermedim, bundan sonra da böyle olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor, Giresunspor'dan biri gidecekse bir bedeli olacak." değerlendirmesinde bulundu.