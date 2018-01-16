Ankaragücü’nden müjde

TFF 1. Lig liderinden ikinci yarı öncesi iyi haber geldi. Kaynak arayışlarını sürdüren başkan Mehmet Yiğiner, “10 gün içinde transfer yasağı kalkacak” dedi

İlk yarıyı zirvede kapatan Ankaragücü'nde yönetim uzun süredir kaynak bulmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı bulunan sarı-lacivertlilerde, bu sıkıntı tarihe karışıyor. Başkan Mehmet Yiğiner, kısa süre içinde kulübün 4.5 milyon TL elde edeceğini belirtip, "Transfer yasağı 10 gün içinde kalkacak. Daha sonra da teknek heyetin istediği oyuncularla görüşmelere başlayıp, faydalı olacağına inandıklarımızı renklerimize katacağız. Süper Lig hedefine bu kadar yakınken, pes etmeyeceğiz. Herkes üstüne düşeni yapacak ve Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşıyacağız" açıklamasında bulundu. Bu arada teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği isimleri yönetime sunduğu ve yasağın kalkmasıyla imzaların atılacağı iddia edildi.