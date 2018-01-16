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    16 Ocak 2018, Salı
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    Giresun'da operasyon

    Giresun'da operasyon

    Süper Lig’i hedefleyen yeşil-beyazlılar, uzun süredir listesinde yer alan golcü Pote ve ’nin stoperi Schwechlen’de imza aşamasına geldi

    GİRESUNSPOR Başkanı Mustafa Bozbağ'ın bizzat ilgilendiği transferlerde mutlu son yakın... Uzun süredir Apoel forması giyen Pote ile görüşen Karadeniz ekibi, 'de fazla şans bulamayan Leo Schwechlen'le de temaslarında büyük mesafe kat etti. Daha önce Adana Demirspor formasıyla TFF 1. Lig'de gol krallığı yaşayan Pote ile yıllık ücret konusunda pazarlıkların sürdüğü ve kısa süre içinde anlaşma sağlanabileceği öğrenildi.

    İMZALAR AN MESELESİ
    APOEL'DE bu sezon 23 maçta 9 gol atan Beninli futbolcunun da Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi. Schwechlen transferinde de İzmir ekibinin kapısını çalan Giresunspor, 28 yaşındaki stoper için cüzi bir rakam ödemeyi planlıyor.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:39
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