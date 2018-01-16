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    16 Ocak 2018, Salı
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    ’de geri sayım

    Adana Demir’de geri sayım

    Mavi-lacivertlilerin her konuda anlaştığı Gege, bugün Türkiye’ye ayak basacak, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak

    PLAY-OFF planları yapan takımlardan Adana Demirspor'un uzun görüşmeler sonunda anlaşma sağladığı Gege Marques, bugün şehre gelecek. Gelişi dün planlanan ancak uçağının rötar yapması nedeniyle bugün Türkiye'ye ayak basacak olan Brezilyalı futbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Adana Demir'e 200 bin euro'ya mal olacağı iddia edilen 23 yaşındaki orta saha, kiralık olarak forma giydiği ABC FC'de 43 resmi karşılaşmada oynadı, 4 de gol attı. Oyunun her iki yönünü kullanan sambacı, bonservisinin bulunduğu Botafogo'da da 4 sezon forma giydi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:39
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