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    16 Ocak 2018, Salı
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    Rizespor’da mutlu son

    Rizespor’da mutlu son
    'un geçtiğimiz hafta anlaşma sağladığı Koray Altınay, Galip Akyüz ve Vedat Muriç, dün formalarını giydi. Tesislerde bu futbolcularla bir araya gelen başkan Hasan Kemal Yardımcı, "3'ü de takıma katkı sağlayacaklardır. En az bir oyuncuyu daha kadromuza katacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:40
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