CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Samsun’da şov zamanı

    Samsun’da şov zamanı
    TRANSFER yasağının kalmasının ardından harekete geçen , iki oyuncuya imza attırmayı planlıyor. Karadeniz ekibi, Canberk Dilaver ve 'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kulüpleriyle yollarını ayıran her iki oyuncuyla da büyük ölçüde anlaşan kırmızı-beyazlılar, hafta için imza töreniyle bu transferleri duyurmayı hedefliyor.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsun’da şov zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN