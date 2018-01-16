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    16 Ocak 2018, Salı
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    Balkes’te işlem tamam

    Balkes’te işlem tamam
    Baltok, ilk yarının ardından anlaşma sağladığı teknik direktör Giray Bulak ile dün sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde yapılan törende konuşan Bulak, kulübün yakından tanıdığını belirtip, "Daha önce yaşanmış olan Süper Lig sevincini tekrar yaşamak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu doğrultuda olacak" sözlerini sarfetti.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:42
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