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    16 Ocak 2018, Salı
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    Erzurumspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

    Erzurumspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

    TFF 1. Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor Antalya kampının ardından Pazar günü kendi evinde konuk edeceği maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde Erzurumspor Tesislerinde başladı.

    Teknik Direktör Altıparmak, hedeflerinin sezon sonunda play-off'u yakalamak olduğunu belirterek, "Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Bu anlamda futbolcularım çok özveriyle çalıştılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta sonu oynayacağımız maçı bizim için on derece önemli olacak. Daha çok gol üretmeye çalışan bir Erzurumspor olmamız gerekiyor. Şu anda fizik gücümüz çok çok iyi durumda. İnşallah İkinci yarının ilk 3 haftasın da MKE Ankaragücü, Baltok ve ile oynayacağımız maçlar, hedeflerimizi belirleyecektir. İyi bir takımız. Muhteşem bir taraftarımız var. Sezon sonunda play-off'a kalmayı hedefliyoruz. Hep beraber hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:15
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