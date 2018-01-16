Erzurumspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
TFF 1. Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor Antalya kampının ardından Pazar günü kendi evinde konuk edeceği MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde Erzurumspor Tesislerinde başladı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:15
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Yılın takası
Toplam 5
Yorum
aslan gs dir celta için asrın kazığı olur demişsin sanırım birde şu ismin aslan değil kanarya olmalı senin
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Sosa’nın parası ödendi
Toplam 3
Yorum
tokatlı yazık valla şu adama verilen şu paralara yazık
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Remy ve Novak gündemde
Toplam 1
Yorum
PALA61 SOSA DENEN LEŞE VERECEĞİNİZ PARAYI MEMPHİS DEPAY'A VERSEYDİNİZ TRANSFERİ KAPATIP ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI OLURDUNUZ
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