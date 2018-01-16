CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Rizespor kamp sonrası çalışmalarına başladı

    Rizespor kamp sonrası çalışmalarına başladı

    1. Lig ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıklarını tamamladığı Antalya Kampı'ndan dönerek Rize'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tam kadro ilk idmanına çıktı.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan çalışmada Yeşil Mavili futbolcuların hayli neşeli ve hırslı oldukları gözlendi. İdman sonrası bir açıklama yapan teknik direktör İbrahim Üzülmez, ''Bizim açımızdan Antalya Kampı çok pozitif geçti. Buna ihtiyacımız vardı. Yani bir kaynaşma dönemine ihtiyacımız vardı. Yeni gelen arkadaşlarımız da bizlere ayak uydurdu ve rekabet gücü artmış oldu" dedi.

    Yeni transfer Vedat Muriç'i Gençlerbirliği'nden tanıdığı bir oyuncu olduğunu hatırlatan Üzülmez "Koray da bütün camia tarafından biliniyor. Galip ise aynı şekilde kendini ispat etmiş bir oyuncu. Bu anlamda çok daha iyi işler yapıp taraftarımıza iyi bir futbol izletmeyi arzu ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rizespor kamp sonrası çalışmalarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN