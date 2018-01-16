Rizespor kamp sonrası çalışmalarına başladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını tamamladığı Antalya Kampı'ndan dönerek Rize'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tam kadro ilk idmanına çıktı.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan çalışmada Yeşil Mavili futbolcuların hayli neşeli ve hırslı oldukları gözlendi. İdman sonrası bir açıklama yapan teknik direktör İbrahim Üzülmez, ''Bizim açımızdan Antalya Kampı çok pozitif geçti. Buna ihtiyacımız vardı. Yani bir kaynaşma dönemine ihtiyacımız vardı. Yeni gelen arkadaşlarımız da bizlere ayak uydurdu ve rekabet gücü artmış oldu" dedi.
Yeni transfer Vedat Muriç'i Gençlerbirliği'nden tanıdığı bir oyuncu olduğunu hatırlatan Üzülmez "Koray da bütün camia tarafından biliniyor. Galip ise aynı şekilde kendini ispat etmiş bir oyuncu. Bu anlamda çok daha iyi işler yapıp taraftarımıza iyi bir futbol izletmeyi arzu ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Yeni transfer Vedat Muriç'i Gençlerbirliği'nden tanıdığı bir oyuncu olduğunu hatırlatan Üzülmez "Koray da bütün camia tarafından biliniyor. Galip ise aynı şekilde kendini ispat etmiş bir oyuncu. Bu anlamda çok daha iyi işler yapıp taraftarımıza iyi bir futbol izletmeyi arzu ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim kararını verdi! Donk...
Toplam 1
Yorum
Meth yani musleranın yedeği laf olsun diye 34 yasındaki kaleciyi aldılar.koysana genç bi türk kaleci.
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
Toplam 2
Yorum
DangaL ahahahhaha :D güldürdünn
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Sosa’nın parası ödendi
Toplam 6
Yorum
nnnnnnnnnnn bu adamdan hiç bir şey olmaz yazık bu adama verilen paralara
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