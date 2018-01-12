Altaylı Halil İstanbulspor'da
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da takımdan ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu Halil Yılmaz, 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'la anlaştı.
İstanbulspor Yöneticisi Ömer Sarıalioğlu ile masaya oturan 24 yaşındaki futbolcu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Halil'in ilerleyen dönemde başka bir kulübe satılması halinde Altay'ın bu transferden elde edilecek bonservis ücretinin yüzde 50'sini pay olarak alacağı belirtildi. Ligin ilk yarısında kadro dışı bırakılan Halil, daha sonra affedilmesine rağmen ayrılık kararı almıştı.
İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın, Altay'da çalıştığı dönemden eski öğrencisi olan Halil'in transfer edilmesini istemesi üzerine anlaşma sağlandı.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:04
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Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
Altaylı Halil İstanbulspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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