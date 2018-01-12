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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Altaylı Halil 'da

    Altaylı Halil İstanbulspor'da

    2. Lig ekiplerinden Altay'da takımdan ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu , 1. Lig'de mücadele eden 'la anlaştı.

    Yöneticisi Ömer Sarıalioğlu ile masaya oturan 24 yaşındaki futbolcu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Halil'in ilerleyen dönemde başka bir kulübe satılması halinde Altay'ın bu transferden elde edilecek bonservis ücretinin yüzde 50'sini pay olarak alacağı belirtildi. Ligin ilk yarısında kadro dışı bırakılan Halil, daha sonra affedilmesine rağmen ayrılık kararı almıştı.

    İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın, Altay'da çalıştığı dönemden eski öğrencisi olan Halil'in edilmesini istemesi üzerine anlaşma sağlandı.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:04
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