G.Manisaspor’da ikinci yarı hazırlıkları
TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor ligin ikinci yarı hazırlıklarına bugün saat 10.30’da Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ile devam etti.
G.Manisaspor'da tedavisi devam eden Mehmet Enes Sığırcı, izinli olan Slavko Perovic, Nikola Mikic ve Axel Meye antrenmanda yer almazken, U21 takımından Ulaş Doğuş Kaya da çalışmaya dahil oldu.
G. Manisaspor saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:25
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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