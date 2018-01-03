 G.Manisaspor’da ikinci yarı hazırlıkları – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    G.Manisaspor’da ikinci yarı hazırlıkları

    G.Manisaspor’da ikinci yarı hazırlıkları

    1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor ligin ikinci yarı hazırlıklarına bugün saat 10.30’da Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ile devam etti.

    1. Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına kendi evinde devam eden G.Manisaspor günde çift idman ile çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başlarken, dar alan oyunlarıyla devam etti. Antrenman futbola özgü dayanıklılık çalışmasının ardından stretching ile tamamlandı.

    G.Manisaspor'da tedavisi devam eden Mehmet Enes Sığırcı, izinli olan Slavko Perovic, Nikola Mikic ve Axel Meye antrenmanda yer almazken, U21 takımından Ulaş Doğuş Kaya da çalışmaya dahil oldu.

    G. Manisaspor saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:25
    Etiketler:
    TFF
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