 Altınordu Antalya'da üs kurdu – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Altınordu Antalya'da üs kurdu

    Altınordu Antalya'da üs kurdu

    TFF 1. Lig'de Altınordu, ikinci yarının başlama tarihinin bir hafta ileri alınıp 20 Ocak olarak belirlenmesi üzerine 8 Ocak'ta sona ermesi planlanan Antalya kampını 12 Ocak'a uzattı.

    Antalya'da hem Pro Lisans Kursu'na katılan hem de takımla çalışmalarda yer alan teknik direktör 'nun pazartesi gününe kadar transferleri de sonlandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Göztepe'den stoper Emre Can'la büyük ölçüde anlaşan Altınordu, Osmanlıspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ve Gazişehir Gaziantep'ten orta saha oyuncusu 'nin yanı sıra bir stoper daha almayı planlıyor.

    Belek'te kamp hazırlıklarını sürdüren kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren Kerim Alıcı'nın yanı sıra ayak bileği şişen Murat Uçar fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışıyor. Altınordu, cumartesi günü Bursaspor, 11 Ocak Perşembe günü Kardemir Karabükspor'la iki hazırlık maçı oynayacak. Öte yandan Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı 'in forma giydiği Roma'da taraftarların oylarıyla yılın en iyi genç oyuncusu seçilmesi ekibini gururlandırdı. Cengiz, takım arkadaşları Pellegrini, Emerson ve Gerson'la girdiği yarışta yüzde 85 oy oranıyla birinci seçildi.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:33
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