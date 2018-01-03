Altınordu Antalya'da üs kurdu

Antalya'da hem UEFA Pro Lisans Kursu'na katılan hem de takımla çalışmalarda yer alan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun pazartesi gününe kadar transferleri de sonlandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Göztepe'den stoper Emre Can'la büyük ölçüde anlaşan Altınordu, Osmanlıspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ve Gazişehir Gaziantep'ten orta saha oyuncusu Okan Derici'nin yanı sıra bir stoper daha almayı planlıyor.



Belek'te kamp hazırlıklarını sürdüren kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren Kerim Alıcı'nın yanı sıra ayak bileği şişen Murat Uçar fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışıyor. Altınordu, cumartesi günü Bursaspor, 11 Ocak Perşembe günü Kardemir Karabükspor'la iki hazırlık maçı oynayacak. Öte yandan Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da taraftarların oylarıyla yılın en iyi genç oyuncusu seçilmesi İzmir ekibini gururlandırdı. Cengiz, takım arkadaşları Pellegrini, Emerson ve Gerson'la girdiği yarışta yüzde 85 oy oranıyla birinci seçildi.