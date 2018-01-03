Gaziantepspor olağanüstü kongreye gidecek
Maddi sıkıntılar yaşayan TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da, olağanüstü kongre kararı alınacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu olarak hem kulübe maddi destek sağlanması hem de daha demokratik, çağdaş ve katılımcı genel kurullar ve seçimler yaşanması adına bir dizi çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kulübümüzün içinde bulunduğu mali sorunların çözümüne katkı sağlanması amacıyla çeşitli yardım kampanyaları başlatacağız. Bu konuda halkımızın desteğini bekliyoruz. Ayrıca, Gaziantepspor Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şerefle yürüttüğümüz bu görevi, hiçbir destek görmememiz sebebiyle bırakarak, olağanüstü kongre kararı alacağımızı tüm Gaziantepspor taraftarı ve tüm Gaziantep halkına saygıyla arz ederiz."
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:46
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 11
Yorum
ahmet yani 36 yaşındaki birine bukadar para verilmez sırf şampiyon olacağım diye biraz fazla ver genç birini al
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Pektemek'e Süper Lig'den talip
Toplam 5
Yorum
kartal Lütfen git. En azından top oynarsın. Şurda ne kaldı jübile yapmana
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 5
Yorum
harun Bu haber dogruysa ha bjk ye fenere gitmiş hada bu başakşehire daha gs nin kapısından içeri falan girmesin. Sırtımızdan vuranlarla işimizolmz
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