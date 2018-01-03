"Bugün ödeme yapmazsak 4-5 futbolcu serbest kalacak"
TFF 1'nci Lig'de zor günler geçiren Samsunspor sportif direktörü Coskun Zeren, "Samsun Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz, ödeme konuları üzerinde duruyor. 4-5 futbolcu bugün mesai bitimine kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacak. Samsunspor bugüne kadar birçok sorunu aştı. Aşılmayacak bir sıkıntı yok" dedi.
TFF 1'nci Lig ekiplerinden Samsunspor sportif direktör Coşkun Zeren, sıkıntılı günler geçiren kulüpteki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün bazı futbolculara ödeme yapılmazsa serbest kalacaklarını belirten Zeren, "Samsun Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz, ödeme konuları üzerinde duruyor. 4-5 futbolcuya bugün mesai bitimine kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacaklar. Futbolcu alacaklarını öteleme şansımız da yok. Samsunspor bugüne kadar birçok sorunu aştı. Aşılmayacak bir sıkıntı yok" dedi. Sorunların kısa sürede aşılacağını söyleyen Zeren, "Samsunspor camiası çok büyük bir camia ve kısa sürede mali sorunları çözmemiz gerekiyor. Çalışmalar devam ediyor. Takımımızda antrenmanlarına devam ediyor. Ben bu sorunların çözüleceğine inanıyorum" diye konuştu.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:21
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
"Bugün ödeme yapmazsak 4-5 futbolcu serbest kalacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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