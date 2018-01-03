 "Bugün ödeme yapmazsak 4-5 futbolcu serbest kalacak" – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    "Bugün ödeme yapmazsak 4-5 futbolcu serbest kalacak"

    "Bugün ödeme yapmazsak 4-5 futbolcu serbest kalacak"

    TFF 1'nci Lig'de zor günler geçiren sportif direktörü Coskun Zeren, "Samsun Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız , ödeme konuları üzerinde duruyor. 4-5 futbolcu bugün mesai bitimine kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacak. Samsunspor bugüne kadar birçok sorunu aştı. Aşılmayacak bir sıkıntı yok" dedi.

    TFF 1'nci Lig ekiplerinden sportif direktör Coşkun Zeren, sıkıntılı günler geçiren kulüpteki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün bazı futbolculara ödeme yapılmazsa serbest kalacaklarını belirten Zeren, "Samsun Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız , ödeme konuları üzerinde duruyor. 4-5 futbolcuya bugün mesai bitimine kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacaklar. Futbolcu alacaklarını öteleme şansımız da yok. Samsunspor bugüne kadar birçok sorunu aştı. Aşılmayacak bir sıkıntı yok" dedi. Sorunların kısa sürede aşılacağını söyleyen Zeren, "Samsunspor camiası çok büyük bir camia ve kısa sürede mali sorunları çözmemiz gerekiyor. Çalışmalar devam ediyor. Takımımızda antrenmanlarına devam ediyor. Ben bu sorunların çözüleceğine inanıyorum" diye konuştu.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:21
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