 Balkes, Giray Bulak ile imzaladı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Balkes, ile imzaladı

    Balkes, Giray Bulak ile imzaladı

    TFF. 1. Lig takımlarından , Can Cangök'ten boşalan teknik direktörlük görevi için sezon sonu kadar ile anlaştı.

    Can Cangök'ten boşalan teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam 'ı getirdi. Bulak'la sezon sonuna kadar mukavele imzaladı. Balıkesirspor Baltok Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızda Can Cangök'ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Giray Bulak getirilmiştir. Yeni hocamız bugün akşam saatlerinde Antalya kampına katılacak ve yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Giray Bulak hocamıza camiamıza hoş geldin diyor, kırmızı-beyaz renklerimiz altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:36
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