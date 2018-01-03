Manisaspor'da Fatih Tekke döndü
TFF 1'nci Lig'de 9 puanı borçları nedeniyle silinince ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Grandmedical Manisaspor'da ikinci devre hazırlıklarına katılmayıp görevinden ayrılacağı iddia edilen Teknik Direktör Fatih Tekke, takıma döndü.
Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle çalışmaların ilk etabına katılmadığı öğrenilen Tekke, Tarık Almış Tesisleri'nde bugün siyah-beyazlıların başında antrenmana çıktı.
Yabancı oyunculardan alacaklarını tahsil edemeyen Dimov ve Atiemwen'in devre bitmeden ayrıldığı, antrenmana çıkmayan Axel Meye'nin de parası ödenmezse serbest kalacağı Manisaspor'da izin alan Perovic ile Mikic de çalışmalarda yer almıyor. Ayrıca, alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran isimlerden Emrullah ise kulüp arıyor. Transfer yasağı bulunan Manisa'da mali sıkıntı nedeniyle takımdan ayrılıkların sürmesi bekleniyor.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:05
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
Manisaspor'da Fatih Tekke döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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