Canberk Aydın, Denizlispor'un kampına katıldı
TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra 10 futbolcuyla yollarını ayırıp transfer harekatına girişen Denizlispor'un anlaşmaya vardığı Kayserisporlu sağ bek Canberk Aydın, takımla Antalya kampına katıldı.
Samsunspor'un altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig ekibi Kayseri'de 1 kupa maçına çıktı. Denizlispor'un Atiker Konyaspor'dan kiralamak için anlaşmaya vardığı Nijeryalı golcü Patrick Friday Eze'nin de kampa katılması bekleniyor. Transferde Osmanlıspor'dan ön libero Hasan Kılıç ile de ilgilenen yeşil-siyahlı ekibin kamp kadrosunda mevcut futbolculardan Asil Kaan, Zeki, Tahacan, Barış Örücü, Kappel, Alperen, Atakan, Taşkın, Cenk, Berkan, Ziya, Kerem Can, Veli, Burak, Cihan, Ali Rıza, Hüseyin ve Kadir bulunuyor.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:43
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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