Canberk Aydın, Denizlispor'un kampına katıldı

Samsunspor'un altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig ekibi Kayseri'de 1 kupa maçına çıktı. Denizlispor'un Atiker Konyaspor'dan kiralamak için anlaşmaya vardığı Nijeryalı golcü Patrick Friday Eze'nin de kampa katılması bekleniyor. Transferde Osmanlıspor'dan ön libero Hasan Kılıç ile de ilgilenen yeşil-siyahlı ekibin kamp kadrosunda mevcut futbolculardan Asil Kaan, Zeki, Tahacan, Barış Örücü, Kappel, Alperen, Atakan, Taşkın, Cenk, Berkan, Ziya, Kerem Can, Veli, Burak, Cihan, Ali Rıza, Hüseyin ve Kadir bulunuyor.