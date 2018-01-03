 Canberk Aydın, Denizlispor'un kampına katıldı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    , Denizlispor'un kampına katıldı

    Canberk Aydın, Denizlispor'un kampına katıldı

    TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra 10 futbolcuyla yollarını ayırıp transfer harekatına girişen Denizlispor'un anlaşmaya vardığı Kayserisporlu sağ bek , takımla Antalya kampına katıldı.

    Samsunspor'un altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig ekibi Kayseri'de 1 kupa maçına çıktı. Denizlispor'un Atiker Konyaspor'dan kiralamak için anlaşmaya vardığı Nijeryalı golcü Patrick Friday Eze'nin de kampa katılması bekleniyor. Transferde Osmanlıspor'dan ön libero Hasan Kılıç ile de ilgilenen yeşil-siyahlı ekibin kamp kadrosunda mevcut futbolculardan Asil Kaan, Zeki, Tahacan, Barış Örücü, Kappel, Alperen, Atakan, Taşkın, Cenk, Berkan, Ziya, Kerem Can, Veli, Burak, Cihan, Ali Rıza, Hüseyin ve Kadir bulunuyor.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:43
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