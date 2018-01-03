Adanaspor'un kamp çalışmaları başladı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor’un devre arası kamp çalışmaları başladı.
Adanaspor, hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:23
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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