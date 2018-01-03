 Giresunspor, Ahmet Şahin ile anlaştı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Giresunspor, ile anlaştı

    Giresunspor, Ahmet Şahin ile anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran 39 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya vardı.

    Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrasında kaleci Fevzi Elmas ile yollarını ayıran Giresunspor, 'in Kardemir Karabükspor ile yollarını ayırmasının ardından görüşmelere başladı. Yapılan anlaşmanın ardından Tecrübeli file bekçisi çotanakların Antalya kampına katıldı.

    İkinci yarıda A.Ç Giresunspor'un başarısı için ter dökecek olan Ahmet Şahin ile ilgili konuşan Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, "Ahmet Şahin ile bir buçuk senelik anlaşma yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. İyi bir Giresunspor için çalışıyoruz. Transfer döneminde kendimize uygun ve takımımıza katkı sağlayacağını inandığımız oyuncuları alacağız" dedi.

    AHMET ŞAHİN KİMDİR?
    Giresunspor'un yeni file bekçisi Ahmet Şahin, Kocaelispor'da Ziraat Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı. Elazığspor'da 2. Lig ve 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Samsunspor, Mersin İdman Yurdu ve Osmanlıspor'un da şampiyon kadrolarında yer aldı. Şahin, Süper Lig'de 116, TFF 1. Lig'de ise 210 müsabakaya çıktı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:13
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