Giresunspor, Ahmet Şahin ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran 39 yaşındaki file bekçisi Ahmet Şahin ile anlaşmaya vardı.
İkinci yarıda A.Ç Giresunspor'un başarısı için ter dökecek olan Ahmet Şahin ile ilgili konuşan Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, "Ahmet Şahin ile bir buçuk senelik anlaşma yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. İyi bir Giresunspor için çalışıyoruz. Transfer döneminde kendimize uygun ve takımımıza katkı sağlayacağını inandığımız oyuncuları alacağız" dedi.
AHMET ŞAHİN KİMDİR?
Giresunspor'un yeni file bekçisi Ahmet Şahin, Kocaelispor'da Ziraat Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı. Elazığspor'da 2. Lig ve 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Samsunspor, Mersin İdman Yurdu ve Osmanlıspor'un da şampiyon kadrolarında yer aldı. Şahin, Süper Lig'de 116, TFF 1. Lig'de ise 210 müsabakaya çıktı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:13
-
Evra'dan şartlı evet
Toplam 11
Yorum
ahmet yani 36 yaşındaki birine bukadar para verilmez sırf şampiyon olacağım diye biraz fazla ver genç birini al
-
Pektemek'e Süper Lig'den talip
Toplam 5
Yorum
kartal Lütfen git. En azından top oynarsın. Şurda ne kaldı jübile yapmana
-
Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 5
Yorum
harun Bu haber dogruysa ha bjk ye fenere gitmiş hada bu başakşehire daha gs nin kapısından içeri falan girmesin. Sırtımızdan vuranlarla işimizolmz
Giresunspor, Ahmet Şahin ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.