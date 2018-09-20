Bilardo: Dünya Kadınlar 3 Bant Şampiyonası
-Japon Orie Hida ile Hollandalı Therese Klomphenhouwer adını finale yazdırdı
Dünya Kadınlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası finalinde Japon Orie Hida ile Hollandalı Therese Klomphenhouwer karşılaşacak.
İzmir Atatürk Stadı Bilardo Salonu'nda yarı finalinde son dünya şampiyonu Japon Orie Hida, Kamboçya'dan Pheavy Sruong'u yenerek adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final eşlemesinde dünya sıralamasında birinci sırada bulunan Gülşen Değener, Hollandalı Therese Klomphenhouwer'a yenilerek organizasyona yarı finalde veda etti.
Şampiyona, Hida ile Klomphenhouwer arasında bugün oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.
- 20.9.2018 15:35
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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