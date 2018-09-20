Bilardo: Dünya Kadınlar 3 Bant Şampiyonası
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Bilardo: 3 Bant Şampiyonası

    Bilardo: Dünya Kadınlar 3 Bant Şampiyonası

    - ile adını finale yazdırdı

    3 Bant Bilardo Şampiyonası finalinde ile karşılaşacak.

    İzmir Atatürk Stadı Bilardo Salonu'nda yarı finalinde son dünya şampiyonu Japon Orie Hida, Kamboçya'dan Pheavy Sruong'u yenerek adını finale yazdırdı.

    Diğer yarı final eşlemesinde dünya sıralamasında birinci sırada bulunan Değener, Hollandalı Therese Klomphenhouwer'a yenilerek organizasyona yarı finalde veda etti.

    Şampiyona, Hida ile Klomphenhouwer arasında bugün oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

    1. 20.9.2018 15:35
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