Düzce Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu’nda yapıldı. 2 gün süren ve 48 sporcunun mücadele ettiği şampiyona nefes kesti.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Bilardo Şampiyonası ’de yapıldı

    Batı Karadeniz Bilardo Şampiyonası Düzce’de yapıldı

    Salonu’nda yapıldı. 2 gün süren ve 48 sporcunun mücadele ettiği şampiyona nefes kesti.

    'nun düzenlediği 3 , Salonu'nda yapıldı. 2 gün süren ve 48 sporcunun mücadele ettiği şampiyona nefes kesti.

    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bilardo sporunun yeniden canlanması ve tercih edilen spor olması için turnuvalara büyük destek veriyor. Bu çerçevede açmış olduğu Kalıcı Konutlar 'nda, Bilardo Federasyonu'nun organize ettiği Batı Karadeniz 3 Bant Bilardo Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

    Batı Karadeniz bölgesindeki illerden toplam 48 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
    Batı Karadeniz 3 Bant Bilardo Şampiyonası sonunda 'tan Bayram Ali Kefeli birinci, Serdar Berber ikinci, 'dan ve 'dan Murat Yörükoğlu üçüncü oldu.

    1. 1.10.2018 12:18
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