Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği Batı Karadeniz 3 Bant Bilardo Şampiyonası, Düzce Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu'nda yapıldı. 2 gün süren ve 48 sporcunun mücadele ettiği şampiyona nefes kesti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bilardo sporunun yeniden canlanması ve tercih edilen spor olması için turnuvalara büyük destek veriyor. Bu çerçevede açmış olduğu Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu'nda, Bilardo Federasyonu'nun organize ettiği Batı Karadeniz 3 Bant Bilardo Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Batı Karadeniz bölgesindeki illerden toplam 48 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Batı Karadeniz 3 Bant Bilardo Şampiyonası sonunda Zonguldak'tan Bayram Ali Kefeli birinci, Serdar Berber ikinci, Bartın'dan Murat Çetiner ve Bolu'dan Murat Yörükoğlu üçüncü oldu.