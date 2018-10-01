Batı Karadeniz Bilardo Şampiyonası Düzce’de yapıldı
Düzce Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu’nda yapıldı. 2 gün süren ve 48 sporcunun mücadele ettiği şampiyona nefes kesti.
Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği Batı Karadeniz 3 Bant Bilardo Şampiyonası, Düzce Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu'nda yapıldı. 2 gün süren ve 48 sporcunun mücadele ettiği şampiyona nefes kesti.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bilardo sporunun yeniden canlanması ve tercih edilen spor olması için turnuvalara büyük destek veriyor. Bu çerçevede açmış olduğu Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu'nda, Bilardo Federasyonu'nun organize ettiği Batı Karadeniz 3 Bant Bilardo Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.
Batı Karadeniz bölgesindeki illerden toplam 48 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Batı Karadeniz 3 Bant Bilardo Şampiyonası sonunda Zonguldak'tan Bayram Ali Kefeli birinci, Serdar Berber ikinci, Bartın'dan Murat Çetiner ve Bolu'dan Murat Yörükoğlu üçüncü oldu.
- 1.10.2018 12:18
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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