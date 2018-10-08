Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Dünya Karom Bilardo Birliğinin (UMB) yönetim kuruluna seçildi.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    bilardonun dünya yönetimine girdi

    <a href="/index/ersan-ercan?id=9fc0c4b6-4446-4368-94d9-88233112cfe0" class="" rel="tag">Ersan Ercan</a> bilardonun dünya yönetimine girdi

    Bilardo Federasyonu Başkanı , Dünya Karom Bilardo Birliğinin () yönetim kuruluna seçildi.

    Genel Kurulu, 'ın başkenti Kahire'de yapıldı. Mısırlı 'nin tek aday olarak girdiği seçiminde, yönetim kurulunda yer aldı.

    UMB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

    (), Requena (), Rainer Selgrath (), Herbert Thuer (), 'dan ().

    1. 8.10.2018 11:21
    2. Güncelleme: 8.10.2018 11:22
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