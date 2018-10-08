Ersan Ercan bilardonun dünya yönetimine girdi
Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Dünya Karom Bilardo Birliğinin (UMB) yönetim kuruluna seçildi.
UMB Genel Kurulu, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı. Mısırlı Farouk Barki'nin tek aday olarak girdiği UMB seçiminde, Ersan Ercan yönetim kurulunda yer aldı.
UMB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Farouk Barki (Mısır), Fernando Requena (İspanya), Rainer Selgrath (Almanya), Herbert Thuer (Avusturya), Ersan Ercan'dan (Türkiye).
- 8.10.2018 11:21
- Güncelleme: 8.10.2018 11:22
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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