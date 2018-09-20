Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    futbolcu Tosic'in acı günü

    Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü

    futbolcu 'in babası hayatını kaybetti.

    Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer olan Sırp savunma oyuncusunun babası vefat etti.

    Açıklamada, "Eski futbolcumuz Dusko Tosic'in babası Milorad Tosic'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tosic ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

    1. 20.9.2018 13:54
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