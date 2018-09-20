Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in babası hayatını kaybetti.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer olan Sırp savunma oyuncusunun babası Milorad Tosic vefat etti.
Açıklamada, "Eski futbolcumuz Dusko Tosic'in babası Milorad Tosic'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tosic ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
- 20.9.2018 13:54
-
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 5
Yorum
fener nah yener artic Fenerbahce icin coşkus donemi başladı Aykut ve aziz gelene kadar bu çöküş devam edecek
-
Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe’ye fark attı
Toplam 2
Yorum
hakanss Aynen oyle
-
Trabzon'un sorunu belli!
Toplam 2
Yorum
omer kaleci maalesef eskisi gibi değil sakatlıklar sonrası, genç kazanacağız dedikçe giden galibiyet parasını hesaba katmıyorlar 2 milyon 600
Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.