Fırat Aydınus'un derbi karnesi – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'un derbi karnesi

    <a href="/index/firat-aydinus?id=f81f21e9-0b10-45f3-8974-209b7f8c2751" class="" rel="tag">Fırat Aydınus</a>'un derbi karnesi

    Spor Toto 'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü ile arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maçı yönetecek hakem , kariyerinde 29. kez derbide düdük çalacak.

    'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 28 derbi yönetti.

    İstanbul bölgesi hakemi olan Aydınus, geçen sezon biri Ziraat olmak üzere 3 derbiye çıktı. Aydınus'un kupada düdük çaldığı yarı final ilk maçında ile karşı karşıya gelmişti.

    Vodafone Park'ta 2-2 biten karşılaşmaya kırmızı kartlar damga vurdu. Aydınus, gergin geçen maçta 'den ve 'i, 'tan da Portekizli 'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

    Galibiyetlerde eşitlik var
    Aydınus, kariyerinde daha önce 11 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çaldı.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 14 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 12 golle karşılık verdi.

    9 kırmızı, 53 sarı kart çıkardı
    44 yaşındaki Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 9 kez kırmızı, 53 kez de sarı kartına başvurdu.

    Aydınus, Fenerbahçeli oyunculara 5 kırmızı ve 28 sarı kart, Beşiktaşlı futbolculara da 4 kırmızı ve 25 sarı kart çıkardı.

    Tecrübeli hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin bir maçında görev yaptı. Ligin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Evkur 'a 1-0 mağlup oldu.

    En fazla derbi yöneten hakem
    , faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim olarak dikkati çekiyor.

    Daha önce 28 derbide düdük çalan Aydınus'u, 23 derbiyle FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takip ediyor.

    Yönettiği derbiler
    'un yönettiği derbi maçlar şöyle:

    Sezon Maç Sonuç Kategori
    2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1 Lig
    2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
    2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Lig
    2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2 Lig
    2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 Lig
    2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Türkiye Kupası
    2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 Lig
    2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Süper Kupa
    2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig
    2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Türkiye Kupası
    2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 Lig
    2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
    2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 Lig
    2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1 Lig
    2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig
    2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Lig
    2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1 Lig
    2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
    2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig (Süper Final)
    2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Lig (Süper Final)
    2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 Lig (Hükmen)
    2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0 Lig
    2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Lig
    2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
    2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 Lig
    2017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-0 Lig
    2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Türkiye Kupası
    2017-2018 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 Lig
    1. 20.9.2018 12:03
    2. Güncelleme: 20.9.2018 12:03
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