Fırat Aydınus'un derbi karnesi
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 29. kez derbide düdük çalacak.
Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 28 derbi yönetti.
İstanbul bölgesi hakemi olan Aydınus, geçen sezon biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 derbiye çıktı. Aydınus'un kupada düdük çaldığı yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.
Vodafone Park'ta 2-2 biten karşılaşmaya kırmızı kartlar damga vurdu. Aydınus, gergin geçen maçta Fenerbahçe'den Alper Potuk ve Volkan Demirel'i, Beşiktaş'tan da Portekizli Ricardo Quaresma'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Galibiyetlerde eşitlik var
Aydınus, kariyerinde daha önce 11 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çaldı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 14 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 12 golle karşılık verdi.
9 kırmızı, 53 sarı kart çıkardı
44 yaşındaki Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 9 kez kırmızı, 53 kez de sarı kartına başvurdu.
Aydınus, Fenerbahçeli oyunculara 5 kırmızı ve 28 sarı kart, Beşiktaşlı futbolculara da 4 kırmızı ve 25 sarı kart çıkardı.
Tecrübeli hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin bir maçında görev yaptı. Ligin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
En fazla derbi yöneten hakem
Fırat Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim olarak dikkati çekiyor.
Daha önce 28 derbide düdük çalan Aydınus'u, 23 derbiyle FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takip ediyor.
Yönettiği derbiler
Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|Kategori
|2004-2005
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-1
|Lig
|2004-2005
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2005-2006
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-2
|Lig
|2005-2006
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-2
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|Türkiye Kupası
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-1
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-2
|Süper Kupa
|2007-2008
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|Lig
|2007-2008
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|Türkiye Kupası
|2007-2008
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0
|Lig
|2008-2009
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|Lig
|2009-2010
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-0
|Lig
|2009-2010
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-1
|Lig
|2010-2011
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-2
|Lig
|2011-2012
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-2
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-1
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Beşiktaş
|3-2
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-2
|Lig (Süper Final)
|2011-2012
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|Lig (Süper Final)
|2013-2014
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-3
|Lig (Hükmen)
|2014-2015
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2015-2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|Lig
|2016-2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|Lig
|2016-2017
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-1
|Lig
|2017-2018
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-0
|Lig
|2017-2018
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-2
|Türkiye Kupası
|2017-2018
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|Lig
- 20.9.2018 12:03
- Güncelleme: 20.9.2018 12:03
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Fırat Aydınus'un derbi karnesi
Toplam 3
Yorum
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