Fenerbahçe’nin golcüleri yabancılar
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    ’nin golcüleri yabancılar

    Fenerbahçe’nin golcüleri yabancılar

    ’de ilk 5 haftada rakip fileleri 5 kez havalandıran ’de gollerin tamamını yabancı futbolcuların atması dikkat çekti.

    Sezona, yeni yönetim ve yeni hocayla birlikte giren , ilk 5 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle kendisine 11. sırada yer buldu. Sarı-lacivertliler, ligin başından bu yana attığı 5 golü de yabancı futbolcuların atması dikkat çekti.

    Süper Lig'in ilk haftasında sahasında 'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de golleri Al-Nasr'a transfer olan Giuliano ve Al-Ahli'ye giden Josef atarken, mücadelesinde ise gollerini Ayew ve Slimani kaydetmişti. Geçtiğimiz hafta Konya'da oynanan mücadelesinde de sarı-lacivertlilerin golünü Eljif Elmasîn atmasıyla Fenerbahçeli yerli futbolcular golle tanışamamış oldu.
    Fenerbahçe'nin 2018-2019 'in deki ilk 5 maçı şu şekilde:

    Fenerbahçe: 2 - Bursaspor: 1

    Evkur : 1 - Fenerbahçe: 0

    : 1 - Fenerbahçe: 0

    Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 3

    Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1

    Eljif Elmas
    (Konyaspor deplasmanında F.Bahçe'ye galibiyeti getiren tek golün sahibi Eljif Elmas'ın gol sevinci...)
    1. 20.9.2018 11:37
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