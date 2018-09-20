Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe’ye fark attı
Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta karşılaşmaları oynanmadan önce ilginç bir istatistik dikkat çekti. Ligde atılan gol sayısı göz önüne alındığında Fenerbahçe'ye ezeli rakiplerinden Beşiktaş 2, Galatasaray ise hemen hemen 3 kat fark attı.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, rakip ağları 12 kez sarstı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk 5 maçta attığı 5 golle geçen sezona göre büyük düşüş yaşadı. Beşiktaş ise geçtiğimiz sezonda ilk 5 maçlık periyotta 9 gol atarken, bu yıl 10 gol atmayı başardı. Galatasaray ise geçen sezon ilk 5 haftada 13 gol atarken bu yıl 14 gol atarak geçtiğimiz seneden daha fazla gol atmayı başardı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl ligde oynadığı ilk 5 karşılaşma şu şekildeydi:
Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 2
Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3
Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 4
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl ligde oynadığı ilk 5 karşılaşma şu şekildeydi:
Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 0
Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 2
Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1
Karabükspor: 0 - Beşiktaş:1
Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 0
Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1
Osmanlıspor: 1 - Galatasaray: 3
Galatasaray: 3 - Sivasspor: 0
Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 2
- 20.9.2018 11:41
- Güncelleme: 20.9.2018 11:44
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 5
Yorum
fener nah yener artic Fenerbahce icin coşkus donemi başladı Aykut ve aziz gelene kadar bu çöküş devam edecek
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Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe’ye fark attı
Toplam 2
Yorum
hakanss Aynen oyle
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Trabzon'un sorunu belli!
Toplam 2
Yorum
omer kaleci maalesef eskisi gibi değil sakatlıklar sonrası, genç kazanacağız dedikçe giden galibiyet parasını hesaba katmıyorlar 2 milyon 600
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