Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe’ye fark attı
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    ve , ’ye fark attı

    Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe’ye fark attı

    ’de 6. hafta karşılaşmaları oynanmadan önce ilginç bir istatistik dikkat çekti. Ligde atılan gol sayısı göz önüne alındığında 'ye ezeli rakiplerinden 2, ise hemen hemen 3 kat fark attı.

    , 'in ilk 5 haftasında oynadığı mücadelelerde attığı 5 golle üç büyük İstanbul takımı arasında en az fileleri havalandıran ekip oldu. Sarı-lacivertlilerin attığı 5 gole karşı ligin ilk haftasından bu yana 10, ise 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, maç başına 1 gol ortalaması ile oynarken, Beşiktaş maç başına 2, Galatasaray ise 2.8 ortalama yakaladı.
    Fenerbahçe'de büyük düşüş
    Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, rakip ağları 12 kez sarstı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk 5 maçta attığı 5 golle geçen sezona göre büyük düşüş yaşadı. Beşiktaş ise geçtiğimiz sezonda ilk 5 maçlık periyotta 9 gol atarken, bu yıl 10 gol atmayı başardı. Galatasaray ise geçen sezon ilk 5 haftada 13 gol atarken bu yıl 14 gol atarak geçtiğimiz seneden daha fazla gol atmayı başardı.

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl ligde oynadığı ilk 5 karşılaşma şu şekildeydi:
    Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2
    Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 2
    Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 2
    Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3
    Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 4

    Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl ligde oynadığı ilk 5 karşılaşma şu şekildeydi:
    Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 0
    Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 2
    Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1
    Karabükspor: 0 - Beşiktaş:1
    Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 0
    Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl ligde oynadığı ilk 5 karşılaşma şu şekildeydi:
    Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1
    Osmanlıspor: 1 - Galatasaray: 3
    Galatasaray: 3 - Sivasspor: 0
    Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1
    Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 2
    1. 20.9.2018 11:41
    2. Güncelleme: 20.9.2018 11:44
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