Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 21, 22, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:



21 Eylül Cuma



20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Serkan Çınar



20.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk



22 Eylül Cumartesi



13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu



16.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır



19.00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek



23 Eylül Pazar



16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya



19.00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat



19.00 Akhisarspor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu



24 Eylül Pazartesi



21.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Fırat Aydınus