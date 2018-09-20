Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 21, 22, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
21 Eylül Cuma
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Serkan Çınar
20.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Eylül Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek
23 Eylül Pazar
16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat
19.00 Akhisarspor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
24 Eylül Pazartesi
21.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Fırat Aydınus
- 20.9.2018 10:59
- Güncelleme: 20.9.2018 11:20
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Toplam 5
Yorum
fener nah yener artic Fenerbahce icin coşkus donemi başladı Aykut ve aziz gelene kadar bu çöküş devam edecek
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Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe’ye fark attı
Toplam 2
Yorum
hakanss Aynen oyle
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Trabzon'un sorunu belli!
Toplam 2
Yorum
omer kaleci maalesef eskisi gibi değil sakatlıklar sonrası, genç kazanacağız dedikçe giden galibiyet parasını hesaba katmıyorlar 2 milyon 600
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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