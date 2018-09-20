Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

    Spor Toto 'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem yönetecek.

    yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta hakem düdük çalacak.

    Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

    Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

    Spor Toto 'in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 21, 22, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

    21 Eylül Cuma

    20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Serkan Çınar

    20.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

    22 Eylül Cumartesi

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

    16.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

    19.00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek

    23 Eylül Pazar

    16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

    19.00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat

    19.00 Akhisarspor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

    24 Eylül Pazartesi

    21.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Fırat Aydınus

    1. 20.9.2018 10:59
    2. Güncelleme: 20.9.2018 11:20
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