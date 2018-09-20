Galatasaray için kritik 14 gün!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle merhaba diyen Galatasaray'ı yoğun bir maç takvimi bekliyor. Önümüzdeki iki haftalık süreçte Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 14 günde 4 kritik maça çıkacak.
- 20.9.2018 11:13
- Güncelleme: 20.9.2018 12:11
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 4
Yorum
OSMAN HANGİ KANAL YAYINLAYACAK NASIL AÇIKLANMADI BİR İZAH ETSENİZ NASIL İŞTİR BU MAÇ BAŞLAYINCA MI AÇIKLANACAK BU KANAL
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Trabzon'un sorunu belli!
Toplam 1
Yorum
erdem takım kaleci dahil yerden 10cm zıplamıyor.
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Toplam 4
Yorum
en büyük bjk fenerbahcenin kadrolu hakemi yazıklar olsun fedarasyon... hakemide yenmemiz sart oldu senol gunes ile yine kavga eder maglum taraftarlar...
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