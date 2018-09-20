Galatasaray için kritik 14 gün!
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    için kritik 14 gün!

    Galatasaray için kritik 14 gün!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle merhaba diyen Galatasaray'ı yoğun bir maç takvimi bekliyor. Önümüzdeki iki haftalık süreçte Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 14 günde 4 kritik maça çıkacak.

    1. 20.9.2018 11:13
    2. Güncelleme: 20.9.2018 12:11
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