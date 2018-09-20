Galatasaray Martin Linnes'in doğum günü kutladı
Galatasaray, Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in 27. yaş gününü sosyal medya hesabından, 'İyi ki doğdun Martin Linnes' paylaşımı yaparak kutladı.
Galatasaray, Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in doğum günü unutmadı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Linnes'in yaş gününü 'İyi ki doğdun Martin Linnes' paylaşımıyla kutladı. Başarılı futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'er maçta forma giydi.
Norveçli yıldız 2015-2016 sezonun devre arasında Molde'den transfer olmuştu.
- 20.9.2018 11:37
- Güncelleme: 20.9.2018 11:43
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Yorum
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en büyük bjk fenerbahcenin kadrolu hakemi yazıklar olsun fedarasyon... hakemide yenmemiz sart oldu senol gunes ile yine kavga eder maglum taraftarlar...
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