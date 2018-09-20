Galatasaray Martin Linnes'in doğum günü kutladı
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'in doğum günü kutladı

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    , Norveçli futbolcusu 'in 27. yaş gününü sosyal medya hesabından, 'İyi ki doğdun ' paylaşımı yaparak kutladı.

    , Norveçli futbolcusu 'in doğum günü unutmadı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Linnes'in yaş gününü 'İyi ki doğdun ' paylaşımıyla kutladı. Başarılı futbolcu, bu sezon , TFF Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'er maçta forma giydi.


    Norveçli yıldız 2015-2016 sezonun devre arasında Molde'den transfer olmuştu.

    1. 20.9.2018 11:37
    2. Güncelleme: 20.9.2018 11:43
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