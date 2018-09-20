Galatasaray, Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in doğum günü unutmadı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Linnes'in yaş gününü 'İyi ki doğdun Martin Linnes' paylaşımıyla kutladı. Başarılı futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'er maçta forma giydi.



Norveçli yıldız 2015-2016 sezonun devre arasında Molde'den transfer olmuştu.