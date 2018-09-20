Süper Ligi sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?

Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?
Bir dönem Süper Lig'in tozunu attıran 4 büyüklerin yıldızları şimdi neredeler? İşte o futbolcuların hikayeleri...
20 Eylül 2018 Perşembe, 10:01:08
Güncelleme: 10:02:08
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Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?
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ENGİN BAYTAR
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Engin Baytar, şaşırtan bir transfere imza attı.
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Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?
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Geçtiğimiz sezon amatör lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli'de forma giyen Engin Baytar, KKTC Ligi ekiplerinden MeritAlsancakYeşilovaspor ile sözleşme imzaladı. Yeşilovaspor'unFenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni ile anlaştığı iddia edilmiş fakat bu anlaşma resmiyete dökülmemişti.
Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?
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ROBERTO HILBERT
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Roberto Hilbert, Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?
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Hilbert'in yeni takımında milli formayı giyen Sercan Sararer ve Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci de forma giymişti.
Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?
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EMMANUEL EBOUE
Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue.