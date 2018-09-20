Süper Ligi sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?

Geçtiğimiz sezon amatör lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli'de forma giyen Engin Baytar, KKTC Ligi ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilovaspor ile sözleşme imzaladı. Yeşilovaspor'un Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni ile anlaştığı iddia edilmiş fakat bu anlaşma resmiyete dökülmemişti.