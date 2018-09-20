Süper Ligi sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede? - Galeri - Fotomaç
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?

    Bir dönem Süper Lig'in tozunu attıran 4 büyüklerin yıldızları şimdi neredeler? İşte o futbolcuların hikayeleri...

    20 Eylül 2018 Perşembe, 10:01:08 Güncelleme: 10:02:08
    Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?
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    Süper Ligi sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?

    ENGİN BAYTAR
    Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Engin Baytar, şaşırtan bir transfere imza attı.

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    Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?
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    Süper Ligi sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?

    Geçtiğimiz sezon amatör lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli'de forma giyen Engin Baytar, KKTC Ligi ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilovaspor ile sözleşme imzaladı. Yeşilovaspor'un Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni ile anlaştığı iddia edilmiş fakat bu anlaşma resmiyete dökülmemişti.

    Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?
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    Süper Ligi sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?

    ROBERTO HILBERT
    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Roberto Hilbert, Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile sözleşme imzaladı.

    Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?
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    Süper Ligi sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?

    Hilbert'in yeni takımında milli formayı giyen Sercan Sararer ve Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci de forma giymişti.

    Süper Lig'i sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?
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    Süper Ligi sallayan eski yıldızlar bakın şimdi nerede?

    EMMANUEL EBOUE
    Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue.

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