City ve Dortmund Eljif’in peşinde
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas, Borussia Dortmund ve Manchester City’nin radarına girdi.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas gösterdiği performansla her geçen gün takımların ilgisini daha fazla çekiyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekipte Eljif Elmas, Borussia Dortmund ve Manchester City'nin takibinde olacak. 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon fazla forma şansı bulamasada bu sezon forma giydiği her maçta gösterdiği performansla herkesi etkilerken, Avrupa kulüplerininde radarına girdi.
Makedon futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı giydiği 5 müsabakada 1 gol kaydetti.
- 20.9.2018 10:26
-
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 4
Yorum
OSMAN HANGİ KANAL YAYINLAYACAK NASIL AÇIKLANMADI BİR İZAH ETSENİZ NASIL İŞTİR BU MAÇ BAŞLAYINCA MI AÇIKLANACAK BU KANAL
-
Trabzon'un sorunu belli!
Toplam 1
Yorum
erdem takım kaleci dahil yerden 10cm zıplamıyor.
-
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Toplam 4
Yorum
en büyük bjk fenerbahcenin kadrolu hakemi yazıklar olsun fedarasyon... hakemide yenmemiz sart oldu senol gunes ile yine kavga eder maglum taraftarlar...
City ve Dortmund Eljif’in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.