City ve Dortmund Eljif’in peşinde
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    City ve Dortmund Eljif’in peşinde

    City ve Dortmund Eljif’in peşinde

    ’nin genç yıldızı , ve ’nin radarına girdi.

    'nin genç yıldızı gösterdiği performansla her geçen gün takımların ilgisini daha fazla çekiyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan'da ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekipte Eljif Elmas, ve 'nin takibinde olacak. 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon fazla forma şansı bulamasada bu sezon forma giydiği her maçta gösterdiği performansla herkesi etkilerken, Avrupa kulüplerininde radarına girdi.


    Makedon futbolcu, bu sezon 'de sarı-lacivertli formayı giydiği 5 müsabakada 1 gol kaydetti.

    1. 20.9.2018 10:26
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