Valbuena, Dinamo Zagreb kadrosuna alınmadı
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Valbuena, kadrosuna alınmadı

    Valbuena, Dinamo Zagreb kadrosuna alınmadı

    , ile oynanacak maçın kadrosuna Valbuena'yı almadı.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. 'da kalan Fransız futbolcu Hırvatistan'a götürülmedi.

    Hollandalı teknik adam tarafından gözden çıkarılan Valbuena, ile oynanan son li maçında ısınmaya dahi gönderilmedi.

    döneminde özellikle sezonun ikinci yarısında ilk 11'de fazla şans bulamayan Valbuena, Cocu tarafından da gözden çıkarıldı. (Milliyet)

    1. 20.9.2018 10:45
    2. Güncelleme: 20.9.2018 10:46
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