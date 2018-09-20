Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. İstanbul'da kalan Fransız futbolcu Hırvatistan'a götürülmedi.

Hollandalı teknik adam tarafından gözden çıkarılan Valbuena, Konyaspor ile oynanan son li maçında ısınmaya dahi gönderilmedi.

Aykut Kocaman döneminde özellikle sezonun ikinci yarısında ilk 11'de fazla şans bulamayan Valbuena, Cocu tarafından da gözden çıkarıldı. (Milliyet)