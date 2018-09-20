Valbuena, Dinamo Zagreb kadrosuna alınmadı
Phillip Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçın kadrosuna Valbuena'yı almadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. İstanbul'da kalan Fransız futbolcu Hırvatistan'a götürülmedi.
Hollandalı teknik adam tarafından gözden çıkarılan Valbuena, Konyaspor ile oynanan son li maçında ısınmaya dahi gönderilmedi.
Aykut Kocaman döneminde özellikle sezonun ikinci yarısında ilk 11'de fazla şans bulamayan Valbuena, Cocu tarafından da gözden çıkarıldı. (Milliyet)
- 20.9.2018 10:45
- Güncelleme: 20.9.2018 10:46
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Fırat Aydınus'un derbi karnesi
Toplam 4
Yorum
KG Fırat aydınus hakem olmasaydı Çakar hakemdi Tezgah Tamam Banko Fener
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Kaybedilen bir şey yok!
Toplam 3
Yorum
tuncay72 haklisin unal kaybeden sadece trabzonspor taraftaridir.sizin kaybettiginiz birsey yok gercektende.
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Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 3
Yorum
tuncay72 senin ögrenecegin cok sey var haklisin.
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