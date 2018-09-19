Dünya Kadınlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası çeyrek finalinde Güzin Müjde Karakaşlı'yı mağlup eden Gülşen Değener yarı finale yükseldi.

İzmir Atatürk Stadı Bilardo Salonu'nda dün başlayan organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı.

Çeyrek finalde diğer Türk sporcu Güzin Müjde Karakaşlı'yı mağlup eden Gülşen Değener adını yarı finale yazdırdı.

Gülşen Değener'in yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde Ayşegül Fendi'yi mağlup eden Hollanda'dan Therese Klompenhouwer oldu.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Kamboçyalı Pheavy Sruong, Japon Orie Hida ile karşılaşacak.

Organizasyon, yarınki yarı final müsabakaları ve finalle tamamlanacak.