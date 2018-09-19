Gülşen Değener yarı finale yükseldi
Dünya Kadınlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası çeyrek finalinde Güzin Müjde Karakaşlı'yı mağlup eden Gülşen Değener yarı finale yükseldi.
Dünya Kadınlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası çeyrek finalinde Güzin Müjde Karakaşlı'yı mağlup eden Gülşen Değener yarı finale yükseldi.
İzmir Atatürk Stadı Bilardo Salonu'nda dün başlayan organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı.
Çeyrek finalde diğer Türk sporcu Güzin Müjde Karakaşlı'yı mağlup eden Gülşen Değener adını yarı finale yazdırdı.
Gülşen Değener'in yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde Ayşegül Fendi'yi mağlup eden Hollanda'dan Therese Klompenhouwer oldu.
Diğer yarı final eşleşmesinde ise Kamboçyalı Pheavy Sruong, Japon Orie Hida ile karşılaşacak.
Organizasyon, yarınki yarı final müsabakaları ve finalle tamamlanacak.
- 19.9.2018 21:12
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Gülşen Değener yarı finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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