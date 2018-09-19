Gülşen Değener yarı finale yükseldi – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    yarı finale yükseldi

    Gülşen Değener yarı finale yükseldi

    3 çeyrek finalinde 'yı mağlup eden yarı finale yükseldi.

    3 çeyrek finalinde 'yı mağlup eden yarı finale yükseldi.

    İzmir Atatürk Stadı Bilardo Salonu'nda dün başlayan organizasyonda karşılaşmaları tamamlandı.

    Çeyrek finalde diğer Türk sporcu Güzin Müjde Karakaşlı'yı mağlup eden Gülşen Değener adını yarı finale yazdırdı.

    Gülşen Değener'in yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde Ayşegül Fendi'yi mağlup eden 'dan Therese Klompenhouwer oldu.

    Diğer yarı final eşleşmesinde ise Kamboçyalı Pheavy Sruong, Japon Orie Hida ile karşılaşacak.

    Organizasyon, yarınki yarı final müsabakaları ve finalle tamamlanacak.

    1. 19.9.2018 21:12
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