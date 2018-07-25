Bilardoda Savaş Bulut üçüncü oldu
Hatay’ın Anavatana Katılışı 3 Bant Bilardo Kupasında Düzceli Bilardo sporcusu Savaş Bulut üçüncü oldu.
Hatay Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Defne Belediyesi'nin katkılarıyla, Hatay'ın anavatana katılışının 79'uncu yıldönümü kutlamaları münasebetiyle düzenlenen elit bilardocuların bulunduğu Özel Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Düzceli usta bilardocusu Savaş Bulut üçüncü oldu.
3 gün boyunca Çekmece Bilardo Spor Kulübü'nde düzenlenen ve 96 başarılı bilardocu katıldığı turnuvada Savaş Bulut üçüncü olarak Düzce'yi başarı ile temsil etti.
Turnuvanın finalinde ise 2015 Dünya Kupası Şampiyonu Tayfun Taşdemir ile 2017 Dünya Kupası 3'üncüsü Lütfi Çenet karşı karşıya geldi. İki milli sporcunun zorlu mücadelesinde Çenet, 40-32'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluğu göğüsledi.
Savaş Bulut, "Hatay'da bulunmak ve yurdumuzun böyle güzide bir ilinden Düzce'mize kupa ile dönmek mutluluk verici. Ekim ayında Batman'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorum. Bu turnuvada güzel bir hazırlık oldu. Beni destekleyen Düzce Belediyesi'ne, Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, Gürhan Kabak'a ve Theory'ye çok teşekkür ediyorum. Umarım ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ederim" dedi.
- 25.7.2018 12:58
- Güncelleme: 25.7.2018 12:58
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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