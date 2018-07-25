Bilardoda Savaş Bulut üçüncü oldu
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Bilardoda üçüncü oldu

    Bilardoda <a href="/index/savas-bulut?id=378ec49d-e9ac-421a-9aeb-e3c153eea7e8" class="" rel="tag">Savaş Bulut</a> üçüncü oldu

    Hatay’ın Anavatana Katılışı 3 Bant Bilardo Kupasında Düzceli Bilardo sporcusu üçüncü oldu.

    Hatay Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Defne Belediyesi'nin katkılarıyla, Hatay'ın anavatana katılışının 79'uncu yıldönümü kutlamaları münasebetiyle düzenlenen elit bilardocuların bulunduğu Özel 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Düzceli usta bilardocusu üçüncü oldu.
    3 gün boyunca Çekmece Bilardo Spor Kulübü'nde düzenlenen ve 96 başarılı bilardocu katıldığı turnuvada üçüncü olarak 'yi başarı ile temsil etti.


    Turnuvanın finalinde ise 2015 Şampiyonu Tayfun Taşdemir ile 2017 3'üncüsü Lütfi Çenet karşı karşıya geldi. İki milli sporcunun zorlu mücadelesinde Çenet, 40-32'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluğu göğüsledi.
    Savaş Bulut, "Hatay'da bulunmak ve yurdumuzun böyle güzide bir ilinden 'mize kupa ile dönmek mutluluk verici. Ekim ayında 'da yapılacak olan Şampiyonasına hazırlanıyorum. Bu turnuvada güzel bir hazırlık oldu. Beni destekleyen Düzce Belediyesi'ne, Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, Gürhan Kabak'a ve Theory'ye çok teşekkür ediyorum. Umarım ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ederim" dedi.

    1. 25.7.2018 12:58
    2. Güncelleme: 25.7.2018 12:58
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