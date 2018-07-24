Bilardonun şampiyonu Muzaffer Kahraman
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Bilardonun şampiyonu

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    Hendek’te yapılan 3 Bant Bilardo Turnuvasında şampiyon Düzceli oldu.

    'nın Hendek ilçesinde yapılan 3 Bant Bilardo Yaz Turnuvasında Düzceli sporcu birinci oldu. Hendek Bilardo Spor Salonu'nda 24 sporcunun katıldığı 2 gün süren turnuvada sporcular istekalarını konuşturdu. 3 sonunda Düzceli sporcu birinci, Zülküf Babacan ikinci, Ünal Korkmaz ve bir diğer Düzceli sporcu Hasan Yıldız dördüncü oldu.
    1. 24.7.2018 12:37
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