"81 ilde öğrencileri bilardo ile buluşturacağız"

Önümüzdeki yıl ise Bakanlığımızın da oluruyla inşallah 81 ilde lise ve ortaokul düzeyinde öğrencilerimizi bilardo ile buluşturacağız. "Bilardo, gençlerimizin dijital ortamdan uzaklaşıp, sosyalleşerek bu hayatta spor ve gerçek bir şey yapmalarının en güzel yoludur" - "Artık bilardoya çok büyük bir ilgi var. Lisanslı sporcu sayısının artmasından ve bilardo salonlarından bunu görebiliyoruz. Daha önce 200-300 kişiyle oynanan Türkiye şampiyonaları, artık 2 bin kişiyle yapılıyor"

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, "Geçen yıl okul sporlarına kabul edildik. Belirlenen 12 pilot ilde yüzlerce kişi, okul sporlarında yarıştı. Önümüzdeki yıl ise Bakanlığımızın da oluruyla inşallah 81 ilde lise ve ortaokul düzeyinde öğrencilerimizi bilardo ile buluşturacağız." dedi.

Ersan Ercan yaptığı açıklamada, Türkiye Bilardo Federasyonunun 1993 yılında kurulduğunu hatırlatarak, geride kalan süreçte bilardo sporunun ülke genelinde yaygınlaşması konusunda büyük mesafe aldıklarını söyledi.

Bilardoyu kahvehane oyunu olmaktan çıkardıklarını dile getiren Ercan, şöyle konuştu:

"Federasyon kurulmadan önce bildiğiniz gibi bilardo, kahvehanelerde oynanan bir oyundu. Federasyon kurulduktan sonra bilardo salonlarında antrenör ve eğitmenler eşliğinde oynanmaya başladı. Büyük bir ivme kazandı. Bilardo sporunda dünyada hatırı sayılır bir yerdeyiz. Özellikle 3 bant branşında dünyada ilk 3 ülkeden biriyiz. Katıldığımız her şampiyonadan madalya ile dönüyoruz."

Ercan, bu yıl içerisinde milli bilardocuların şimdiye kadar uluslararası 5 madalya kazandıklarını hatırlattı.

"İnşallah 5 bin öğrencimizi bilardoyla tanıştıracağız"

Bilardonun gençlerin dijital ortamlardan uzaklaşarak sosyalleşmesine büyük katkı sağlayan bir spor olduğunu vurgulayan Ercan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl okul sporlarına kabul edildik. Belirlenen 12 pilot ilde yüzlerce kişi, okul sporlarında yarıştı. Önümüzdeki yıl ise Bakanlığımızın da oluruyla inşallah 81 ilde lise ve ortaokul düzeyinde öğrencilerimizi bilardo ile buluşturacağız. Geçen yıl bilardo okul sporlarına girdikten sonra 12 pilot ilde kısa sürede 549 lisanslı genç öğrenci kazandık. İnşallah 81 ilde ortaokul ve liselerde 5 bin öğrencimizi bilardoyla tanıştıracağız. Bilardo, gençlerimizin dijital ortamdan uzaklaşıp, sosyalleşerek bu hayatta spor ve gerçek bir şey yapmalarının en güzel yoludur. Bu sayede gençlerimiz, analitik düşünmeyi öğrenecek. Birbirleriyle kaynaşacaklar. Bunları, bize göre dünyanın en güzel sporlarından olan bilardoyla yapacaklar."

Başkan Ercan, bilardo öğrenmenin zor olmadığını, ustalarından öğrenenlerin kısa sürede büyük başarılara imza atabileceğini belirtti.

"Bilardoya ilgi artmaya başladı"

Bilgisayar oyunlarının gençleri esir aldığını savunan Ercan, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz kurulduktan sonra 2000 yılına kadar bilardoda iyi bir ivme yakalamıştık. 2000 yılından sonra dijital oyunlar, bilgisayar ortamları maalesef gençlerimizi esir aldı. Diğer sporlarda olduğu gibi bilardo da bundan nasibini aldı. Ancak şimdi bu, yeniden tersine dönmeye başladı. Artık bilardoya çok büyük bir ilgi var. Lisanslı sporcu sayısının artmasından ve bilardo salonlarından bunu görebiliyoruz. Daha önce 200-300 kişiyle oynanan Türkiye şampiyonaları artık 2 bin kişiyle oynanıyor. Dünya çapında organizasyonlar yapıyoruz. Artık anne ve babaların çocuklarını ellerinden tutup bilardo oymaları için salonlara getirdiğini görüyoruz."

"Kadınlarda çok önemli başarılar elde eden sporcularımız var"

Ersan Ercan, Türkiye'de bilardo oynayan lisanslı kişi sayısının 40 bin civarında olduğunu, 13 bin aktif durumda bilardocu sayısının yaklaşık bin 500'ünü ise kadın bilardocuların oluşturduğunu aktardı.

Kadın bilardocu sayısını artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Ercan, şöyle konuştu:

"Eylül ayında İzmir'de Dünya Kadınlar Bilardo Şampiyonası var. Bu bizim için çok önemli. Kadınlarda çok önemli başarılar elde eden sporcularımız var. Sporcularımız geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı ülkemize kazandırdı. Kadınların da bu sporu öğrenmesine özellikle önem veriyoruz. Bu sporu, kahve oyunu ya da sadece erkeklerin oynadığı bir oyun algısından kurtarmak için çalışmalar yaptık. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Gençlerin ve kadınların bilardo sporuyla ilgilendiklerini gördükçe biz mutlu oluyoruz."

Ercan, yıl sonunda yapılacak ve yaklaşık bin bilardocunun katılacağı Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın bir etabını Kütahya'da gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.