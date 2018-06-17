Semih Saygıner dünya ikincisi oldu
Semih Saygıner, 2018 3 Bant Dünya Kupası finalinde Hollandalı Dick Jaspers'a mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada noktaladı.
2018 3 Bant Dünya Kupası, Belçika'nın Blankenberge şehrinde 11-17 Haziran arasında düzenlendi. Dünya Kupası'nın son gününde finalde mücadele eden Saygıner, Hollandalı rakibi Dick Jaspers'a 40-33 yenilerek ikinci oldu.
2018 3 Bant Dünya Kupası'nda mücadale eden Semih Saygıner, grup maçlarında Danimarkalı Tonny Carlsen ve Hollandalı Van Beers'ı geride bırakıp, grup lideri olarak ana tabloya kaldı. 32 kişilik Dünya Kupası ana tablo ilk maçında 2018 Genel Klasman Dünya 3 numarası İtalyan Marco Zanetti'ye karşı 40-19 galip gelen Semih Saygıner, 1/8 maçında ise ev sahibi Belçikalı oyuncu Eddy Leppens'i 40-39 skorla eledi. Çeyrek final maçında İspanyol rakibi Juan David Zapata Garcia'yı 40-15 skorla yenen Saygıner yarı finale kaldı. Bugün gerçekleşen yarı final maçında ise Yunan rakipi Nikos Polychronopoulos'u 40-39 mağlup eden Türk bilardosunun efsane ismi Semih Saygıner, Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı. Saygıner finalde ise Hollandalı Dick Jaspers ile karşı karşıya geldi. Saygıner, Jaspers'a 40-33 mağlup olarak Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı.
- 17.6.2018 22:18
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Semih Saygıner dünya ikincisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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